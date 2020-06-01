تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بأقل من التوقعات خلال أبريل الماضي

أظهر تقرير شهري صدر، اليوم الاثنين، تراجعا حادا للإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال أبريل الماضي ولكن التراجع جاء أقل من توقعات المحللين.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 9ر2% شهريا إلى ما يعادل 346ر1 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنحو 1ر0% إلى ما يعادل 387ر1 تريليون دولار خلال مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق خلال أبريل الماضي بمعدل 5ر6%، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% خلال مارس الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وجاء التراجع في إنفاق قطاع التشييد على خلفية تراجع كبير للإنفاق على مشروعات التشييد العامة والخاصة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 3 في المئة إلى ما يعادل 004ر1 تريليون دولار سنويا، مع التراجع في الإنفاق على مشروعات الإسكان بنسبة 5ر4% وتراجع الإنفاق على المشروعات الخاصة غير السكنية بنسبة 3ر1%.

وأشار التقرير إلى تراجع الإنفاق على المشروعات العامة بنسبة 5ر2% إلى ما يعادل 1ر342 مليار دولار، مع تراجع الإنفاق على تشييد المشروعات التعليمية بنسبة 3ر2%، وتراجع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 2ر5%.

وأشارت وزارة التجارة إلى أنه رغم التراجع الشهري للإنفاق على مشروعات التشييد، فإن إجمالي الإنفاق خلال أبريل الماضي زاد بنسبة 3% عن الشهر نفسه من العام الماضي.