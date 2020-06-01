مقتل أحد قياديي تنظيم داعش بين محافظتي ديالي وصلاح الدين في العراق

قتل أحد قياديي الصف الأول في تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، إثر عمليات نفذت بين محافظتي ديالي وصلاح الدين.

وقال مسؤول إعلام الحشد الشعبي صادق الحسيني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن قوات من الحشد الشعبي، باسناد من القوات الأمنية العراقية وبغطاء جوي، نفذت عمليات نوعية لتعقب خلايا (داعش) في المناطق بين محافظتي ديالي وصلاح الدين، أسفرت عن مقتل ما يعرف ب (والي حاوي العظيم) في تنظيم (داعش).

وأضاف الحسيني أن قوات الحشد تمكنت من خلال العمليات الاستباقية التي استمرت يومين، من قطع إمدادات داعش وعمليات التسلل بمنطقة (حاوي) بين ديالي وصلاح الدين.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر في قيادة شرطة نينوي عن استهداف عدة أنفاق لعناصر (داعش) الإرهابية في صحراء الحضر (90 كم جنوب الموصل)، إثر ضربات جوية نفذتها طائرات مقاتلة عراقية.