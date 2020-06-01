أمير بلجيكي يعتذر عن حضوره حفلا يتنافي مع إجراءت العزل بعد إصابته بكورونا

اعتذر أمير بلجيكي عن إقدامه على حضوره حفل في إسبانيا، بما يتنافى مع إجراءات العزل، قائلا إنه نادم على أفعاله.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت " البريطانية -في موقعها على الانترنت اليوم الاثنين، عن متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي قوله إن الاختبارات أظهرت إصابة الأمير يواكيم، بفيروس "كورونا" بعد حضوره تجمعا في مدينة "قرطبة" جنوب إسبانيا أواخر مايو الماضي.

وقال الأمير- البالغ من العمر 28 عاما - "أود أن أعتذر عن عدم احترام كل إجراءات الحجر الصحي خلال رحلتي".

وأضاف "في هذه الأوقات الصعبة ، لم أقصد الإساءة إلى أي شخص أو عدم احترامه".

وكشف القصر الملكي البلجيكي أن الأمير - الذي يعد العاشر في ترتيب اعتلاء العرش - قد أصيب بفيروس "كورونا " بعد الذهاب إلى هذا التجمع - لكنه قال إنه لا يمكنه تأكيد عدد الأشخاص الذين كانوا هناك في ذلك الوقت.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن عدد الحضور في التجمع كان أكبر من العدد المسموح به ، بموجب قواعد الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس "التاجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يتعارض مع قواعد الإغلاق في مقاطعة قرطبة، حيث تم السماح بحد أقصى 15 شخصًا بالالتقاء في ذلك الوقت.

ومن جانبها أعلنت الشرطة الإسبانية أنها بدأت تحقيقا في الحادث ، وأن منتهكي القيود قد يواجهون غرامات تتراوح بين 600 يورو (540 جنيه استرليني) و عشرة آلاف يورو.