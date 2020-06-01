«التعليم»: يجب دفع المصروفات خلال 15 يومًا من إعلان النتائج.. وممنوع جمع تبرعات مالية أو مواد عينية



يبدأ، اليوم الإثنين، التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، ويستمر التقديم حتى ٣٠ يونيو إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى للمديريات التعليمية.



وعن شروط التقديم، أعلنت المديريات التعليمية أنه يجب أن يكون سن الطفل أول أكتوبر 5 سنوات كحد أدنى حتى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، وأن أكثر من هذا السن أو أقل لن يتم قبوله؛ حيث سيتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والذى يتم اعتماده من قبل المحافظ.



وأوضحت أنه يتم اختيار الأطفال الأكبر سنًا مع مراعاة كثافة الفصول والعدد المتاح بقاعات رياض الأطفال فى كل المدارس الرسمية، وأنه بعد غلق باب التسجيل، تجرى جميع المديريات التعليمية عمليات تنسيق القبول فى مرحلة رياض الأطفال ويجب أن يلتزم ولى الأمر أثناء التقديم بالمربع السكنى وتقديم ما يثبت محل سكنه.



وشددت المديريات على ضرورة أن يلتزم ولى الأمر بالتسجيل على الموقع الإلكترونى بالبيانات المطلوبة صحيحة، وأنه إذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة، وأن أى تزوير أو خطأ فى البيانات يتحمل ولى الأمر المسئولية القانونية.



وذكرت أنه يجب دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع فى كل مدرسة فى مدة 15 يومًا وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع، مشيرة إلى أن إعلان نتائج القبول يكون بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.



كما يبدأ، اليوم الإثنين، أيضا التسجيل للقبول بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم على الرابط التالى http://emis.gov.eg/.



وأوضحت الوزارة أنه لن يقبل أى طلب ورقى إلا بعد انتهاء التقدم الإلكترونى والذى ينتهى 30 يونيو، لافتة إلى أنه لا يجوز النزول بالسن عن 6 سنوات ولا يزيد السن عن 9 سنوات.



وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لأولوية القبول يلحق المقيدون بفصول رياض الأطفال بالمدرسة للصف الأول الابتدائى، وأن هناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنًا لها، فى جميع الأحوال يجب مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد، محذرة من جمع تبرعات مالية أو مواد عينية منعا للمساءلة القانونية.