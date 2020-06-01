تدشين خط سكة حديد جديد يربط التشيك بكرواتيا

تعتزم شركة النقل "ريجيو جت" التشيكية تدشين خط سكة حديد مباشر بين العاصمة التشيكية براغ ومدينة رييكا الساحلية الكرواتية.

وقال أليس أوندروي المتحدث باسم "ريجيو جت" اليوم الاثنين إن المفاوضات بين الشريكين الأجنبيين على وشك الانتهاء، مضيفا أن مبيعات التذاكر يمكن أن تبدأ في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق بدءا من 30 يونيو، ثلاثة قطارات أسبوعيا على الأقل في الاتجاهين، فيما سوف يتم توفير خدمة الـ "واي فاي" على متنها.

في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يقضي الكثير من التشيكيين عطلاتهم في بلادهم هذا الصيف ولكن كرواتيا تعتبر أيضا مقصدا سياحيا جذابا نظرا لانخفاض عدد المصابين فيها نسبيا.