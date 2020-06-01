 أكثر من 90 ألف إصابة بكورونا في المكسيك والوفيات تقترب من 10 آلاف - بوابة الشروق
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أكثر من 90 ألف إصابة بكورونا في المكسيك والوفيات تقترب من 10 آلاف

ضباط شرطة يضعون كمامات على وجوههم في المكسيك يوم 9 أبريل 2020. تصوير: جوستافو جراف - رويترز
ضباط شرطة يضعون كمامات على وجوههم في المكسيك يوم 9 أبريل 2020. تصوير: جوستافو جراف - رويترز
مكسيكو سيتي (رويترز)
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 4:22 ص | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 4:26 ص

أعلن هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي يوم الأحد تسجيل 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة ليصل مجمل الإصابات والوفيات في البلاد إلى 90664 و9930 على الترتيب.


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