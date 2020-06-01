أكثر من 90 ألف إصابة بكورونا في المكسيك والوفيات تقترب من 10 آلاف

الأكثر قراءة
توفير الدواء الروسي ضد فيروس كورونا للمستشفيات في 11 يونيو
مصادر: السعودية تقرر مصير موسم الحج خلال ساعات
الداخلية تكشف تفاصيل وفاة موظف بسجن طرة بعد إصابته بفيروس كورونا
وزيرة الصحة: سنوقف عزل مصابي كورونا بالمدن الجامعية وسيكون العزل منزليا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي يوم الأحد تسجيل 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 وفاة ليصل مجمل الإصابات والوفيات في البلاد إلى 90664 و9930 على الترتيب.