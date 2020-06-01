توريد 170 ألفا و917 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، حيث تم استلام 170 ألفا و917 طنا و66 كجم من محصول القمح من المزارعين، لافتًا إلى أن هناك 22 منفذا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 246 ألفا و742 فدانا، بزيادة 21 ألفا و439 فدانا عن العام الماضي، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2.5 إلى 3 والمستهدف توريده 181 ألف طن بنسبة 30% للشون والصوامع، من جملة إنتاج المحافظة بزيادة 45 ألفا و333 طنا عن العام الماضي، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد والاستلام للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مضيفاً أن الوزارة حددت موسم توريد القمح المحلي من 15 أبريل ولمدة 3 أشهر حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح خلال شهر رمضان من 9 صباحا حتى 4 عصرا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساء طوال شهر رمضان.

وجه محافظ كفر الشيخ، اللجان المختصة للفرز واستلام الأقماح، بضرورة تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه أثناء الاستلام لبيان درجة النقاوة، وعدم خلط أي اقماح مستوردة مع محلية أو توريد أقماح قديمة، وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة.