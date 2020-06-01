سنغافورة: عدوى كورونا خارج مهاجع العمال انخفضت إلى الصفر

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الاثنين، انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خارج مهاجع العمال المهاجرين المتضررة بشدة إلى الصفر في يونيو، فيما تعد المرة الأولى التي لم يتم فيها تسجيل أي حالات منذ أن فرضت الدولة المدينة حالة الإغلاق الجزئي في أوائل أبريل الماضي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الوزارة قولها، إن هناك 408 إصابات جديدة بين العمال الذين يعيشون في المرافق حتى يونيو الجاري

وانخفضت عدوى الفيروس المميت في مجتمع سنغافورة تدريجيا منذ بدء إجراءات الإغلاق الجزئي في 7 أبريل الماضي.

وشهدت عملية ما يسمى بـ "قطع دائرة العدوى"، التي ستبدأ عملية تخفيف للقيود على 3 مراحل في 2 يونيو، إغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل بالتزامن مع مستويات عالية من الفحوصات وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.

وقالت الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنها تعتزم بناء مرافق إضافية للعمال الأجانب بمعايير أفضل، حيث تقع بعضها بالقرب من المناطق السكنية في الدولة المدينة.