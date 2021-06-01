الرئيس الأوكراني: نرغب من ألمانيا تزويدنا بالأسلحة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يرغب في أن تزود ألمانيا بلاده بالأسلحة وسط الصراع المستمر بين كييف والانفصاليين المدعومين من روسيا.



وتعيد تصريحات زيلينسكي لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" فتح نقاش أدى الى تبادل الاتهامات بين أعضاء حزب الخضر الألماني الأسبوع الماضي.



وقال زيلينسكي في تصريحات تنشر اليوم الثلاثاء إن "ألمانيا لم تقدم لنا أي مساعدة عسكرية لكنها تستطيع ذلك". وأشار إلى أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم زوارق سريعة تطلق صواريخ، وزوارق دورية، وبنادق هجومية، ومعدات لاسلكية وعربات عسكرية مدرعة .



وأشار إلى أنه ممتن للمساعدات من ألمانيا ولكنه يرغب في الحصول على المزيد.



وتخوض أوكرانيا نزاعا مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد منذ سنوات. وتصاعدت التوترات في الأشهر القلائل الماضية عندما احتشدت القوات الروسية بالقرب من الحدود ، على الرغم من أنها انسحبت منذ ذلك الحين.



وسافر روبرت هابيك ، وهو شخصية بارزة فى حزب الخضر الألماني ، مؤخرا إلى كييف وتحدث عن حاجة البلاد إلى "أسلحة دفاعية".



وقال زيلينسكي في مقابلته: "لقد فهم هابيك".



إلا أن تصريحات هابيك أدت إلى مشاحنات الأسبوع الماضي داخل حزبه الذي يعارض تقليديا المغامرات الخارجية. وتراجع هابيك عن تعليقاته بعد يوم واحد، وقال إنه كان أكثر تركيزا على الأسلحة غير الهجومية، مثل أجهزة الرؤية الليلية، والطائرات بدون طيار لأغراض الاستطلاع، والإمدادات الطبية.



ولا تفرق قواعد التصدير الألمانية بين الأسلحة الهجومية والدفاعية.