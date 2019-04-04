وزيرة الهجرة تعلن الفنان آدم الشرقاوي سفيرا لمبادرة «اتكلم عربي» داخل مصر

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفنان المصري آدم الشرقاوي، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، سفيرًا للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" داخل مصر.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم -خلال استقبالها للفنان آدم الشرقاوي- الذي اشتهر بأداء شخصية "بيج زي" في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي- عن سعادتها به كأحد أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، لمشاركته في المسلسل وتحقيقه هذا النجاح الكبير في وطنه، كما أثنت على تحدثه باللغة العربية واللهجة المصرية في المسلسل وتمسكه بلغته الأم وبهويته، بحسب بيان اليوم الثلاثاء لوزارة الهجرة.

واستعرضت وزيرة الهجرة خلال اللقاء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لتعريف أبنائنا بالخارج بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، مضيفة: "أن أولادنا بالخارج والداخل يواجهون حربا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة أننا لسنا ضد تعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لابد من عدم إغفال لغة وطنهم".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم عقد أكثر من 15 معسكرًا عبر تطبيق "زووم" للمبادرة، كما تم الترويج لها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ما حقق تفاعلا كبيرًا من أبنائنا بالخارج من أطفال وشباب، فضلا عن إصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة مؤخرًا والذي اعتمد في تنفيذه على السهولة والبساطة والمتعة، وذلك لجذب الأطفال والأبناء بالخارج لوطنهم مصر من أجل أن يتعرفوا على عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم وأيضا للرد على الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة.

ومن جانبه، ثمن الفنان آدم الشرقاوي ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، كما أعرب عن إعجابه بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وأهدافها التي من شأنها الحفاظ على الهوية المصرية والوطنية، معبرًا عن سعادته بإعلانه سفيرًا للمبادرة داخل مصر، ومبديًا استعداده التام لدعم المبادرة لتشجيع أبنائنا المصريين بالخارج للتحدث باللغة العربية.