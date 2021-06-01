ضبط سيدة تحمل طفلة و تقوم باستجداء المارة بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول صورة على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات تحمل طفلة وتقوم باستجداء المارة بالقاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، لسيدة تحمل طفلة، وتقوم باستجداء المارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وعليها تعليقات أن الطفلة ليست كريمتها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكورة وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبصحبتها (طفلة، 10 أشهر)، وقررت أنها كريمتها "قدمت ما يفيد ذلك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.