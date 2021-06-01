خالد عكاشة: مصر تسعى لتوحيد البيت الفلسطيني وإكسابه الشرعية على المستوى الدولي

قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر الاستراتيجي، إن مصر حريصة على توحيد الصف الفلسطيني، مشيدًا بزيارة الوزير عباس كامل لغزة من أجل تثبيت إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن مصر ستدعم الوصول إلى مفاوضات سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك من خلال التوصل إلى لغة جديدة لإيضاح الصورة للمجتمع الدولي لضمان حقوق الفلسطينيين.

وأشار إلى دور مصر في توحيد البيت الفلسطيني وإكسابه الشرعية على المستوى الدولي، وتبني مصر لرؤية واضحة مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتوقع تحديد موعد للانتخابات الفلسطينية خلال اجتماع الفصائل في القاهرة، مضيفًا أن الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وضع أسس تثبيت الهدنة والوضع الراهن ووزع الأدور على الأطراف بتنسيق فيما بينها.

ولفت إلى حديث الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، مع جميع الفصائل الفلسطينية ووضع كل طرف أمام مسؤوليته للاضطلاع بها، ذاكرًا أن التحركات المصرية في القضية الفلسطينية تلقى تأييدًا من المجتمع الدولي، خاصة وأنها قضية تاريخية معقدة.

وذكر أن المجتمع الدولي يتابع التحركات المصرية بتقدير كبير وملموس، مؤكدًا أن ذلك سيدفع المجتمع الدولي لأن يكون أكثر جرأة في تأييد حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

وأوضح أن دعم المجتمع الدولي للتحرك المصري في القضية الفلسطينية سيعمل على إدخالهم في صيغ تهدف لتحقيق مكاسب أكثر للقضية الفلسطينية كعقد مؤتمر سلام لدعم الانتخابات في فلسطين.

والتقى الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، الأحد الماضي، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ضمن جولة تستهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني، وضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين وتثبيت قرار وقف إطلاق النار.