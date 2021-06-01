 وزير بريطاني يحذر من تزايد حالات الإصابة بسلالة كورونا الهندية - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يونيو 2021 12:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

وزير بريطاني يحذر من تزايد حالات الإصابة بسلالة كورونا الهندية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:41 ص

حذر وزير الدولة البريطاني للأعمال الصغيرة بول سكالي، اليوم الثلاثاء، الشعب البريطاني من تزايد حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وأكد سكالي، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى 14 يونيو الجاري، قائلا: "أعرف أن هذا الأمر قد لا يكون سريعا بالشكل الكافي بالنسبة لبعض الأشخاص، لكن يتعين علينا التأكد من أننا نعمل وفقا البيانات وبحسب البيانات الدقيقة، يجب أن يكون العلماء قادرين على البت في هذا الأمر لأنه قرار مهم حقًا ويؤثر على الكثير من الناس".

وأضاف: "علينا فقط التأكد من أننا نتطلع إلى رؤية ما سيحدث في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة فيما يتعلق بهذه النماذج بناءً على البيانات".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك