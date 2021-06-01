وزيرة الدفاع اللبنانية: موقف الرئيس الفرنسي بشأن لبنان مقدر ومميز

أعربت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر عن شكرها للموقف المقَدر والمميز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن لبنان.



وقالت عكر، خلال استقبالها اليوم السفيرة الفرنسية في لبنان آن غرييو، "نشكر الموقف المقَدر والمميز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الدعم الذي يوليه للبنان بشكل عام وللجيش اللبناني بشكل خاص، لا سيما التحضير للمؤتمر الدولي المقرر عقده في يونيو الجاري وذلك تأكيداً على استمرار فرنسا في دورها التاريخي تجاه لبنان شعباً ومؤسسات".



وتناول البحث، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، "المساعدات التي تقدمها فرنسا للجيش اللبناني على الأصعدة كافة من عسكرية ولوجستية وبنوع خاص الإمدادات الغذائية والطبية في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية راهناً".



يذكر أن الجيش اللبناني يمر بأزمة كبيرة يتوقع ازديادها بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي الذي يعاني منه لبنان.



وكان قائد الجيش العماد جوزاف عون قد لبى دعوة من نظيره الفرنسي فرانسوا لوكونتر في 25 مايو الماضي.



وشدد المسؤولون الفرنسيون خلال الزيارة على "ضرورة دعم الجيش في شتى الوسائل لمساعدته على الاستمرار بالقيام بمهامه العديدة، وعلى كيفية توفير سبل مساعدة العسكريين على تجاوز الوضع الاقتصادي الدقيق".