الأمم المتحدة تنتقد إغلاق محطات تلفزيونية معارضة في أوكرانيا

انتقدت الأمم المتحدة إغلاق ثلاث محطات تلفزيونية تابعة للمعارضة الموالية لروسيا في أوكرانيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في كييف في تقرير نُشر اليوم الثلاثاء إن القرار غير مبرر وغير متناسب ومخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي بداية فبراير الماضي ، فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على سياسيين أوكرانيين وشركات لهم يعتبرون موالين لروسيا. ونتيجة لذلك، تم إغلاق ثلاث محطات تلفزيونية معارضة موالية لموسكو.

وبحسب التقرير، قُتل 12 مدنيا في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا في الفترة من أول شباط/فبراير جتى 30 نيسان/أبريل، بينما أصيب 25 شخصا.

وتتساوى الحصيلة مع عدد الضحايا في الفترة نفسها من العام الماضي. لكنها تزيد بنسبة 270% مقارنة بالحصيلة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا للتقرير.

كما انتقد خبراء الأمم المتحدة الانفصاليين المدعومين من روسيا لتجنيدهم لشباب صغير السن في قواتهم. وقال البيان إنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن إجبار المواطنين على القتال ضد دولتهم.

وتقاتل القوات الحكومية الانفصاليين المدعومين من روسيا المجاورة في منطقتي لوهانسك ودونيتسك منذ عام 2014. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 13 ألف شخص. وهناك خطة للسلام من عام 2015 ولكنها معلقة.