ذا جارديان: آلاف اللاجئين معرضون لخطر التخلي حال تغيير خطة الحكومة البريطانية للهجرة

كشف تقرير بريطاني جديد أصدره تحالف "مع اللاجئين" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التخلي عن آلاف النساء والأطفال اللاجئين في حال مضي خطة الحكومة الجديدة للهجرة قدما.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة البرلمان البريطاني على تلك القوانين فيعني ذلك أن معظم الأشخاص الذين سيتم قبولهم حاليًا كلاجئين أي أولئك الذين تم تأكيد فرارهم من الحرب أو الاضطهاد بعد فحوصات رسمية صارمة لن يتم الاعتراف بحقوقهم في المملكة المتحدة بسبب طريقة وصولهم ويمثل نصف هؤلاء، النساء والأطفال.

ووفقًا لتحليل البيانات الحكومية المنشورة، فإن اثنتين من كل ثلاث نساء وأطفال تم قبولهم من قبل المملكة المتحدة كلاجئين سيتم رفضهم بموجب التغييرات المقترحة على نظام اللجوء حيث تشكل النساء والأطفال نصف الأشخاص المقبولين كلاجئين كل عام في المملكة المتحدة.

ويضم تحالف "مع اللاجئين" أكثر من 200 منظمة وطنية ومحلية واللاجئين وغيرهم، أسسها الصليب الأحمر البريطاني والتحرر من التعذيب والعمل للاجئين ومجلس اللاجئين والمجلس الاسكتلندي للاجئين، حيث يدعو لاتباع نهج أكثر فعالية وإنصافًا وإنسانية في نظام اللجوء في المملكة المتحدة.