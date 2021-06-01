5 قتلى وأكثر من 30 جريحا في منبج سوريا واندلاع مظاهرات في المدينة

قتل 5 متظاهرين، اليوم الثلاثاء، وأصيب أكثر من 30 آخرين في مواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية ومتظاهرين في مدينة منبج، التي شهدت خروج عدة مظاهرات رغم حظر التجوال.

وقالت مصادر محلية في المدينة ل(د.ب.أ): "قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين برصاص قوات سوريا الديمقراطية عند حاجز الخطاف مدخل مدينة منبج الشرقي وقطع الطريق الدولي والسيطرة على الحاجز بالكامل والدخول إلى المدينة".

وأكدت المصادر "رغم فرض قوات قسد حظر تجوال على المدينة اليوم خرجت مظاهرات في السوق الرئيسي وساحة الساعة ودوار الدلو بحي السرب ودوار الجزيرة في حي الجزيرة مدخل مدينة منجب الجنوبي الشرقي، وأن آلاف من أبناء منبج شاركوا في المظاهرات، التي أطلق عناصر الاسايش النار عليها من أسلحة رشاشة وسقط قتيل و10 جرحى".

وكشفت المصادر عن دفع قوات سورية الديمقراطية تعزيزات عسكرية إلى المدينة قادمة من منطقة عين العرب/كوباني ولكن بعد سيطرة المتظاهرين على حاجز الخطاف ربما تغير طريقها، بعد اندلاع مظاهرات في عموم قرى ريف منبج الشرقي وقطع الطريق الدولي حلب القامشلي".

وتشهد مدينة منبج وريفها منذ يوم أمس احتجاجات رفضاً لقانون التجنيد الإجباري وقتل يوم أمس شخص وأصيب ثلاثة في قرية الهدهود شمال شرق منبج.

وقال مصدر مقرب من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج لـ(د.ب.أ)"إن قوات سوريا الديمقراطية تتجنب الاصطدام مع المتظاهرين".