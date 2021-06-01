 اليوم.. الناجي الوحيد من حادث سقوط عربة تليفريك في إيطاليا يخرج من العناية المركزة - بوابة الشروق
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اليوم.. الناجي الوحيد من حادث سقوط عربة تليفريك في إيطاليا يخرج من العناية المركزة

حادث سقوط عربة تليفريك في إيطاليا
حادث سقوط عربة تليفريك في إيطاليا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 2:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 2:45 ص

يغادر الناجي الوحيد من حادث سقوط عربة تليفريك في إيطاليا، وهو طفل في الخامسة من عمره فقد أبويه وشقيقه في الحادث، من وحدة العناية المركزة اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر مسؤولون بالمستشفى في تورينو.

وذكرت المستشفى، أن الطفل، الذي يعاني من إصابات في صدره وبطنه في الأساس، في طريقه للشفاء، وهو مازال برفقة عمته.

ولقي 14 شخصا حتفهم يوم 23 مايو عندما سقطت عربة تليفريك على الأرض أثناء صعودها من مدينة ستريسا الإيطالية إلى جبل موتاروني بشمال إيطاليا.

ومازال سبب الحادث غير معروف، رغم أن ممثلي الادعاء يقولون إن مسؤولي التليفريك أجروا إصلاحات مؤقتة على خط التليفريك رغم أنه كان من الضروري إيقافه لإجراء أعمال صيانة أكثر دقة.

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