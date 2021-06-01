تحفظ أوروبي وياباني على تعليق العمل ببراءات اختراع لقاحات كورونا

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أعلن ممثل عن منظمة التجارة العالمية، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان، لا يزالون على تحفظاتهم بشأن اقتراح تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19".

وقال ممثل المنظمة، إنه "خلال اجتماع غير رسمي عقدته المنظمة في مقرها بجنيف للبحث في الشق المتعلق بحقوق الملكية الفكرية التجارية، جرى الترحيب بمقترحات لبدء مناقشات حول نصوص محددة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار ممثل المنظمة إلى أن عددا من الدول الأعضاء "واصلت الإعراب عن شكوكها بشأن مدى صوابية البدء بمفاوضات (حول تعليق البراءات)، وطلبت مزيدا من الوقت لتحليل المقترحات التي قدمت بهذا الاتجاه".

وأوضح: "الدول التي أبدت هذه التحفظات هي دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا واليابان والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان".

وشدد على أنه "لا بد لأي اتفاق في منظمة التجارة العالمية، أن يتم بتوافق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 164 دولة".

وتقود جنوب إفريقيا والهند حملة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية التي تحمي اللقاحات المضادة لكورونا، وذلك لكي تتمكن دول العالم أجمع من إنتاج الجرعات التي تحتاج إليها لتطعيم شعوبها.

وبالإضافة إلى تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات، يرمي الاقتراح لتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل العلاجات والاختبارات التشخيصية والأجهزة الطبية ومعدات الحماية، وكذلك المواد والمكونات اللازمة لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وينص الاقتراح على "تعليق حقوق الملكية الفكرية هذه لمدة 3 سنوات على الأقل، يجوز في ختامها للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، إذا لزم الأمر، أن يمددها".