ديوكوفيتش يرافق نادال إلى الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم والإسباني رافاييل نادال إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جارس) ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وفاز ديوكوفيتش على الأمريكي تينيس ساندجرين بنتيجة 6 /2 و6 /4 و6 /2 ليحجز مقعده في الدور الثاني.

كما فاز نادال على الأسترالي اليكسي بوبرين 6 /3 و6 /2 و7 /6 (6 /3) اليوم الثلاثاء في الدور الأول.

وأحرز ديوكوفيتش لقب رولان جاروس مرة واحدة من قبل في عام 2016 مقابل حصوله على تسعة ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة وخمسة ألقاب في ويمبلدون وثلاثة ألقاب في أمريكا المفتوحة بإجمالي 18 لقبا في الجراند سلام بفارق لقبين فقط عن نادال والسويسري روجيه فيدرر.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثاني مع الأوروجوياني بابلو كويفاس الذي تغلب على الفرنسي لوكاس بويل 6 /3 و6 /1 و6 /3.

ويعتبر ديوكوفيتش ثاني أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في رولان جاروس بإجمالي 75 انتصار خلف نادال الذي عزز رقمه القياسي في بطولته المفضلة محققا الفوز رقم 101 مقابل هزيمتين فقط.

ويتطلع نادال لحصد لقبه الحادي والعشرين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى واللقب الرابع عشر في باريس علما بأنه حامل لقب النسخة الماضية.

وقال نادال "سعيد للغاية بالطريقة التي لعبت بها اليوم، لم تكن مباراة سهلة أمام أليكس وهو لاعب خطير".

وأضاف "بداية المباراة كانت قوية للغاية، إنه يسدد كرات قوية طوال الوقت وضربات إرساله غاية في القوة".

وأوضح "إنه لاعب يافع وسرعة تسديداته هائلة، إنه يركض بسرعة وعندما يسدد الكرة، فإنه يسددها بأقصى قوة".

وختم بالقول "كانت مباراة قوية ومحظوظ بالفوز بالمجموعة الثالثة، لا أعرف كيف لكن وجدت طريقة، لذا سعيد للغاية".

وحقق نادال (34 عاما) فوزه السادس والعشرين على التوالي في رولان جاروس ويلتقي في الدور الثاني مع الفرنسي ريشار جاسكيه الذي تغلب على مواطنه هوجو جاستون 6 /1 و6 /4 و6 /2.

وشهدت منافسات الدور الأول مفاجأة كبيرة حيث نجح الألماني يان لينارد شترف في الإطاحة بالروسي أندريه روبليف المصنف السابع، بالفوز عليه 6 /3 و7 /3 و4 /6 و3 /6 و6 /4.

وتغلب الإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف التاسع على الياباني تارو دانييل 6 /صفر و6 /4 و4 /6 و6 /4.

كما فاز الكوري الجنوبي سوون وو كوون على الجنوب افريقي كيفين اندرسون 7 /5 و6 /4 و2 /6 و7 /6.

وتأهل الإيطالي اندريس سيبي للدور الثاني بفوزه على الكندي فيليكس أوجير أليازيمي المصنف العشرين بنتيجة 6 /3 و7 /6 و4 /6 و6 /4.

ولحق الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بركب المتأهلين للدور الثاني بفوزه على التايواني هسون لو ين 6 /2 و6 /2 و6 /3 كما فاز الألماني فيليب كولشرايبر على الإسباني فرناندو فيرداسكو 7 /6 و6 /2 و2 /6 و6 /4.

وحجز الفرنسي جايل مونفيس المصنف الرابع عشر مقعده في الدور الثاني بفوزه على الإسباني ألبرت راموس فينولاس 1 /6 و7 /6 و6 /4 و6 /4.

وتأهل الأسترالي اليكس دي مينور للدور الثاني بفوزه على الإيطالي ستيفانو ترافيجليا 6 /2 و6 /4 و7 /6 وفاز الروسي أسلان كرتسيف على الأمريكي جنسن بروكسبي 6 /3 و6 /4 و6 /4.

كما فاز الليتواني ريكاردس بيرانكس على الفرنسي اوجو هومبيرت 6 /4 و6 /4 و2/ 6 و6 /4 والسلوفيني أليز بيديني على الفرنسي ادريان مانارينو 7 /5 و3 /6 و7 /5 و6 /2.