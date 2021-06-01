 الليلة.. برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي يقدم حلقة خاصة عن سمير غانم - بوابة الشروق
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الليلة.. برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي يقدم حلقة خاصة عن سمير غانم

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 5:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 5:57 م

تقدم الإعلامية لميس الحديدي، مساء اليوم الثلاثاء، حلقة خاصة عن أسطورة الكوميديا الفنان الراحل سمير غانم، وذلك خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستضيف «الحديدي» كلًا من: الكاتب والمنتج أحمد الإبياري، والناقد الفني طارق الشناوي، للحديث عن الفنان الراحل.

 

 

وغيب الموت، الفنان الكبير سمير غانم، يوم الخميس الموافق 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وفترة قضاها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات في منطقة المهندسين.

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