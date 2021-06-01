تقدم الإعلامية لميس الحديدي، مساء اليوم الثلاثاء، حلقة خاصة عن أسطورة الكوميديا الفنان الراحل سمير غانم، وذلك خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستضيف «الحديدي» كلًا من: الكاتب والمنتج أحمد الإبياري، والناقد الفني طارق الشناوي، للحديث عن الفنان الراحل.

انتظرونا في حلقة خاصة عن أسطورة الكوميديا النجم #سمير_غانم ❤️مع #لميس_الحديدي 🎥وتستضيف الكاتب والمنتج أحمد الإبياري والناقد طارق الشناوي

🕘الليلة الساعة 9 مساءً فقط وحصريا على شاشة #ON pic.twitter.com/3QaXuf0ji4 — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) May 31, 2021

وغيب الموت، الفنان الكبير سمير غانم، يوم الخميس الموافق 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وفترة قضاها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات في منطقة المهندسين.