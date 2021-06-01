كشف موقع مجلة GQ العالمية عن مشاركة الفنان محمد كريم بطولة فيلم A Day to Die مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز، ومن إخراج الإمريكي ويز ميللر.

وعبر محمد كريم عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابه علي موقع انستجرام و فيس بوك، حيث كتب، " أخيراً دلوقتي اقدر اعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة..حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم اكشن كبير من خلال وقوفي أمام واحد من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم "بروس ويليز" واللي استمتعت جداً بالشغل معاه".

وأضاف محمد كريم، "سعيد جداً اني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم، ورغم كورونا اللي عطلتنا لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري ..دعواتكم".

محمد كريم سبق وأن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاح كبير في دور العرض السينمائي عالمياً و حالياً علي منصات الرقميه العالميه , وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطورعلاقته بابنه.

فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.