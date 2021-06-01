كشف موقع مجلة GQ العالمية عن مشاركة الفنان محمد كريم بطولة فيلم A Day to Die مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليز، ومن إخراج الإمريكي ويز ميللر.
وعبر محمد كريم عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابه علي موقع انستجرام و فيس بوك، حيث كتب، " أخيراً دلوقتي اقدر اعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة..حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم اكشن كبير من خلال وقوفي أمام واحد من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم "بروس ويليز" واللي استمتعت جداً بالشغل معاه".
وأضاف محمد كريم، "سعيد جداً اني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم، ورغم كورونا اللي عطلتنا لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري ..دعواتكم".
محمد كريم سبق وأن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاح كبير في دور العرض السينمائي عالمياً و حالياً علي منصات الرقميه العالميه , وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطورعلاقته بابنه.
فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.