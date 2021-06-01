الأمن ينفي منع شخص من دخول قلعة صلاح الدين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو ادعى خلاله شخص عدم تمكنه من دخول قلعة صلاح الدين الأيوبي؛ نظرا لتشديد إجراءات الدخول.

بالنسبة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى متضمناً مقطع فيديو ملحق به تعليق ادعى خلاله أحد الأشخاص -يحمل جنسية إحدى الدول- بعدم تمكنه من دخول قلعة صلاح الدين الأيوبى نظراً لتشديد إجراءات الدخول، بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه من ادعاءات.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى توجه الشخص المشار إليه صحبة آخرين مستقلين سيارتين لزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبى، ولدى إخطاره بضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة لتأمين الزائرين والمتمثلة فى المرور من خلال البوابات المخصصة للأفراد وترك السيارتين بمكان الانتظار المخصص، رفض الامتثال للإجراءات التأمينية المتبعة، وانصرف مغادراً المكان بالسيارتين دون استكمال الزيارة.