نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن مصر دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني، مشيدًا بدور الرئيس السيسي في تثبيت وقف إطلاق النار على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن شرارة العدوان على فلسطين انطلقت من القدس عند اعتداء المستوطنين على سكان حي الشيخ جراح، مشيرًا إلى المجهود الكبير الذي بذله الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، في تثبيت وقف إطلاق النار والهدنة.

وأشار إلى ارتباط إعادة الإعمار بتثبيت وقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة من جديد، مضيفًا أن الجهود المصرية مستمرة في التهدئة الشاملة وإرسال المساعدات لسكان قطاع غزة.

ولفت إلى أهمية احتضان مصر للحوار الفلسطيني- الفلسطيني، خاصة بعد طول أمد الانقسام الفلسطيني، موضحًا أن ذلك سيساهم في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق ما يصبوا له الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الرئيس السيسي وأبو مازن فضلًا عن وحدة الهدف لديهما في التوصل إلى إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى زيارة الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات، والوفد الأمني المصاحب له إلى رام الله، وكذلك زيارة وزير الخارجية المصري لإجراء العديد من المشاورات.

وأعرب عن تفاؤله باستضافة مصر الحوار الوطني الفلسطيني هذه المرة، نظرًا لأن الأمور حاليًا ناضجة لتحقيق نجاح في هذا المسار، قائلًا إن أبو مازن أبلغ الوزير عباس كامل بأن السلطة الفلسطينية جاهزة لإقامة حكومة تشمل غزة والضفة والقدس الشرقية.

وذكر أن الجهود المصرية والدعم الدولي هامة ولكن الولايات المتحدة هي الجهة التي ستعمل على الضغط على إسرائيل لتحقيق المطالب الفلسطينية، لهذا ينبغي تركيز الجهود عليها، معلقًا: «يجب أن يكون هناك جهد أمريكي بالتوازي مع الجهود المصرية والعربية لدعم القضية الفلسطينية».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه دعوة لجميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل، لبدء حوار وطني، يرمي إلى توحيد الصف الفلسطيني من الداخل.

جهود مصر في هذا الإطار تأتي في أعقاب تمكن الدبلوماسية المصرية من تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ فجر 22 ساعة مايو الماضي، متى توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 11 يومًا، وخلّف أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، فيما كانت دائمًا ما تردد سلطات الاحتلال بأن غاراتها استهدفت ما وصفتها بـ«الأهداف المشروعة لشل قدرات المقاومة الفلسطينية».