مسلحون يحاولون اغتيال وزير أوغندي فيقتلون ابنته وسائقه

أطلق مسلحون مجهولون في أوغندا، اليوم الثلاثاء، الرصاص على سيارة تقِل وزير النقل الجنرال (لواء) إدوارد كاتومبا وامالا، في محاولة لاغتياله أسفرت عن إصابته ومقتل ابنته وسائقه.

ونقلت صحيفة "ديلي مونيتور" اليومية الأوغندية، في نسختها باللغة الإنجليزية عن شهود عيان قولهم إن أربعة مُهاجمين مُسلحين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين فتحوا النار على السيارة التي كانت تقل القائد السابق للقوات البرية لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية في ضاحية كيساسي في كمبالا.

وأظهرت صورٌ متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الجنرال وامالا تحمل ملامحه علامات الصدمة بجانب السيارة التي ماتت فيها ابنته بريندا نانتونجو والسائق هارونا كايوندو. قبل أن يتم نقله إلى عيادة خاصة قريبة وبعدها نقله إلى مستشفى ميديبال الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، البريجادير (العميد) فلافيا بيكواسو، للصحفيين "وقع إطلاق نار، أصيب ونُقل إلى المستشفى وقتل سائقه".