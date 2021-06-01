عضو مجلس «الصيادلة» يحذر من مادة «محظورة دوليا» تستخدم للتخسيس

قال الدكتور محمد شاهين عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن هناك مادة تسمى السيبوترم للتخسيس خطر على المخ، وتعطي إحساس دائم بالشبع، وهذه المادة تم وقف تصنيعها، وحظرها دوليا.

وأضاف «شاهين»، خلال لقائه عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن بعض ضعاف النفوس يستوردون تلك المادة من الصين والهند، مشيرا إلى أن تلك الدولتين يصنعا مادة السيبوترم ويبيعونها بالدول الخالية من قانون رادع يمنع هذه المادة.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه لا بد من وجود قانون يردع هؤلاء الناس، الذين يستغلون جهل المستهلك، ويبيعون له أشياء مضرة بصحته، مؤكدا أنه يجب على المواطن أن يتأكد من تسجيل الدواء بوزارة الصحة، وأن يستلمها من مكان مؤمن.

وأكد منذ 3 سنوات أصبح لدينا طفرة في هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 175 ألف صيدلية في مصر، فلا داعي للجوء إلى الأماكن والمنتجات مجهولة المصدر.

