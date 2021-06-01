الإعلام الأمني العراقي: العثور على صواريخ كاتيوشا من مخلفات داعش في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، العثور على صواريخ "كاتيوشا" من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، ضمن قطاع عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوة مشتركة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة واللواء السابع عشر عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مدعومة بالجهد الاستخباري شنت عملية تفتيش الضفة الشرقية لنهر دجلة ضمن قطاع عمليات سامراء، الأمر الذى أسفر عن العثور على صاروخي كاتيوشا من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة.

وأشار البيان إلى أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل وحدات الجهد الهندسي.