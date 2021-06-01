شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأثنين بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين، يفيد بضبط خمسون شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82 بإجمالي 2.5 طن محملة على سيارة ربع نقل، بدون أى مستندات قانونية قام صاحبها بتجميعها لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت الحملة من ضبط السياره برئاسة عبده حسن كشك إدارة وادى النطرون والتحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.