قال الإعلامي عمرو أديب، إن موقف إثيوبيا غامض وغير واضح، وآبي أحمد علي، رئيس وزراء إثيوبيا قراراته مستفزة، مضيفًا: «آبي أحمد راجل مستفز»

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه ببرنامج «الحكاية»، مساء الاثنين، أن رفض رئيس الوزراء الإثيوبي للتفاوض، وإصراره على الملء الثاني للسد، أمر يستدعي الاستفزاز، خاصة حينما صرح ببناء 100 سد العام المقبل.

وتساءل الإعلامي عمرو أديب، حول سبب أفعال وتصريحات آبي أحمد قائلا: «لماذا يتبع هذا الأسلوب المستفز، رغم موقفه السيء، خاصة تجاه الموقف الاقتصادي؟».

وأكد أن أثيوبيا يمر منها 9 أنهار، ولكن لا يتم استحسان استغلالها، مشيرا إلى أن تصرفات إثيوبيا أمام مصر، غير منطقة أو مقبولة.

وأشار إلى أن إثيوبيا تعتقد أن الأنهار تتعامل الأنهار التي تمر بها، على إنها خاصة وليست دولية، وأنها تخضع لسيادتها ومصالحها فقط.