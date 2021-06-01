تقرير: لقاح صينى يحد من وفيات كورونا بنسبة 95% ببلدة برازيلية

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن نجاح تجربة البرازيل لتطعيم مدينة بأكملها بلقاح كورونافاك الصيني يوفر المزيد من الأدلة على فاعلية اللقاح الذي يتم طرحه في معظم أنحاء الدول النامية.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم عرض لقاح كورونافاك بين فبراير وأبريل على جميع البالغين في سيرانا، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 45000 شخص في جنوب شرق البرازيل، كجزء من تجربة "Project S"، وهي أول تجربة جماعية من نوعها ضد وباء كورونا.

وقال معهد بوتانتان، وهو مركز للأبحاث العامة ومقره ساو باولو ونظم الدراسة مع شركة سينوفاك الصينية، أمس الإثنين، إن حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن المرض قد تراجعت في سيرانا، حتى في الوقت الذي تكافح فيه المناطق المجاورة ارتفاع عدد الإصابات.

وتراجعت الوفيات الناجمة عن المرض بنسبة 95% في سيرانا بين بداية فبراير ومنتصف مايو، وفقًا لعرض بوتانتان للنتائج النهائية، قال باحثو الدراسة إن عدد الحالات المصحوبة بأعراض انخفض بنسبة 80%، وانخفض عدد حالات دخول المستشفى المرتبطة بالمرض بنسبة 86%.

وقال بوتانتان إن حملة التطعيم الشاملة حدت من انتقال المرض في المدينة، كما قللت من حالات الإصابة والوفيات بين أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، بما في ذلك القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والبالغون الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة والذين لم يتمكنوا من أخذ اللقاح.

ووافق أكثر من 95% من البالغين المؤهلين في المدينة على أخذ لقاح كورونافاك كجزء من التجربة.