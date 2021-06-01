ماليزيا تبدأ في إغلاق صارم على مستوى البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الثلاثاء، أن ماليزيا بدأت إغلاقًا صارمًا على مستوى البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المتفاقم حيث تكافح البلدان في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا مع عودة ظهور الحالات بسبب السلالات المعدية.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أن جزءا كبيرا من المنطقة تمكن من النجاة من الموجة الأولى للوباء العام الماضي بسلامة نسبيًا؛ بسبب إغلاق الحدود على نحو سريع وفرض القيود.

غير أن الدول من تايلاند إلى فيتنام تتعرض لضربة قوية بسبب زيادة الحالات الجديدة مع الجهود المبذولة لمنع تفشي الفيروس التي أعاقها بطء حملات التطعيم والسكان الذين سئموا من القيود.

ووفقا للصحيفة تعد ماليزيا من بين الأكثر تضررا، فمن بين ما يقرب من 2800 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 تم تسجيلها في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 32 مليونًا منذ بداية الجائحة كان أكثر من 40% منها في مايو الماضي.

وبموجب ما وصفته السلطات الماليزية بالإغلاق التام الساري المفعول اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، يمكن للشركات الأساسية فقط مثل محلات السوبر ماركت والعيادات الطبية العمل، ولا يمكن للناس الخروج إلا للضرورة كما أن معظم المدارس مغلقة، بالإضافة إلى تفعيل حظر السفر بين معظم أنحاء البلاد لعدة أشهر.