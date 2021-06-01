البنك المركزي: نظام جديد لميكنة عمليات التجديد ورفع الحظر للمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية

في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات تم الانتهاء من ميكنة عمليات التجديد ورفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية وفقا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE الموقعة في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score.

وأفاد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بأن النظام الجديد الذي تم تطبيقه من يوم الأحد 30 مايو 2021 سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيا بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد او رفع حظر رخص تسيير المركبات، وهو ما يساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.