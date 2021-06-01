حرس السواحل الليبية ينقذ 101 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط

أنقذت قوات حرس السواحل الليبية 101 مهاجر غير شرعي (من جنسيات إفريقية) في عرض البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

وقال الناطق باسم القوات البحرية، بحسب بوابة الوسط الليبية، إن عملية الإنقاذ جرت في منطقة المسؤولية الليبية في البحر المتوسط، في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية سواحل البلاد وتقديم خدمات البحث والإنقاذ.

وأوضح المصدر أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق (الزاوية) بعد انتقاله إلى عين المكان فور وصول نداء استغاثة بشأن هؤلاء المهاجرين، مؤكدا أن عناصر جهاز خفر السواحل قاموا بمهامهم على أكمل وجه.