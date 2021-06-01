 المجلس القومي للمرأة ينعي الدكتورة سامية التمتامي رائدة علم الوراثة في مصر - بوابة الشروق
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المجلس القومي للمرأة ينعي الدكتورة سامية التمتامي رائدة علم الوراثة في مصر

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 9:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 9:02 م
نعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص الحزن والمواساة، الدكتورة سامية التمتامي أستاذة الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث، والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

وأعربت رئيس المجلس الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدرته اليوم - عن بالغ حزنها لوفاة عالمة رائدة في مجال الوراثة وأبحاث الجينوم، موكدة أن "التمتامي" كانت مصدر إلهام للعديد من العالمات المصريات وقد تعلم على يديها مئات من الأساتذه والباحثين من خيرة علماء مصر.

يذكر أن الدكتورة سامية التمتامي هى مؤسسة شعبة الوراثة البشرية فى مصر وتعد من رواد علم الوراثة حول العالم وصاحبة أكبر مدرسة علمية في مجال الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم ، وقد حصلت على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية وجائزة النيل في العلوم، وتم اختيارها ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة عام 2017.

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