فلسطين: الخسائر الأولية بالبنية التحتية في غزة تقدر بـ37 مليون دولار

قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، إن الوفد الحكومي إلى قطاع غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر، أطلع الوفد المصري برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الأخير على القطاع، وعلى التقديرات الأولية لهذه الخسائر.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء الثلاثاء، أوضح الصالح أنه تم الاتفاق على المتابعة اللاحقة لهذا اللقاء من قبل الحكومة الفلسطينية، منوهًا إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية من الطرق وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء يقدر بشكل أولي بـ 37 مليون دولار.