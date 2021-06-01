نتنياهو: إسرائيل ستختار إحباط برنامج إيران النووي حتى ولو على حساب واشنطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستختار إحباط برنامج إيران النووي حتى ولو توترت العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي حديث خلال حفل لرئيس الموساد الجديد، ديفيد بارنيا، أشار بنيامين نتنياهو إلى أن "التهديد الوجودي الأكبر الذي يواجه إسرائيل هو احتمال حصول إيران على أسلحة نووية"، محذرا من أن "هذا الجهد المزعوم يعرض الدولة اليهودية للخطر".

كما دعا نتنياهو إلى استمرار العمليات السرية ضد إيران، وأضاف: "لقد قلت هذا لصديقي (يقصد الرئيس الأمريكي، جو بايدن) لمدة 40 عاما..مع أو بدون اتفاق، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإحباط تسليح إيران باستخدام الأسلحة النووية، بحسب موقع" روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "إذا احتجنا إلى الاختيار، وأتمنى ألا يحدث ذلك، بين الاحتكاك مع صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة، وإزالة التهديد الوجودي (يقصد إيران)، فإن إزالة التهديد الوجودي هي التي تتغلب".