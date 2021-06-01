الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا داخل أراضي 48

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 11 شابا فلسطينيا من بلدة كفر كنا، داخل أراضي عام 1948، حيث أحيلوا للتحقيق، قبل عرضهم على المحكمة، لتمديد اعتقالهم.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية تأتي ضمن حملة تقوم بها للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك على خلفية الاحتجاجات والفعاليات النضالية في مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، واعتداءات المستوطنين على المواطنين.

ووفق ما أوردته الوكالة، شهدت عدة بلدات، منها كفر كنا، وعرعرة، وعارة في المثلث، يوم أمس الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات، تم خلالها توثيق اعتداءات عناصر من الشرطة الإسرائيلية على المواطنين، كما أفرجت محاكمها عن معتقلين من شفا عمرو وعلبين وبئر المكسور بشروط مقيدة.

وأفادت الهيئة العربية للطوارئ، بأنها رصدت أكثر من 1700 اعتقال و300 حالة اعتداء على المواطنين أو على الممتلكات داخل أراضي عام 48 خلال الأحداث الأخيرة.