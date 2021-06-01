كازاخستان تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح كورنافاك الصيني المضاد لكورونا

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تسلمت كازاخستان أول 500 ألف جرعة من لقاح كورنافاك الصيني المضاد لفيروس كورونا والذي تنتجه شركة سينوفاك بيوتك.

وذكرت اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بمكافحة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، أن الدفعة الأولى من لقاح كورنافاك وصلت إلى ألماتي على متن رحلة خاصة عقب محادثات مع الصين.

وأضاف البيان أن هذا اللقاح من صنع شركة سينوفاك بيوتك الصينية للأدوية.

جدير بالذكر أن كورنافاك هو اللقاح الرابع المتاح لمواطني كازاخستان، إلى جانب "قازفاك" محلي الصنع و"سبوتنيك" في الروسي وكذلك "حياة فاكس" الصيني المنتج في الإمارات العربية المتحدة.