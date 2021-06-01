قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتخذ منحا اقتصاديا لدعم الأسر المنتجة والعمالة غير المنتظمة والمشروعات متناهية الصغر، مستشهدة بإطلاق معرض «ديارنا للأثاث والمفروشات» غدًا بأرض المعارض بمدينة نصر.



وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المعرض يساهم في تقديم سبل الدعم كافة من التسويق وعرض المنتجات للعارضين، موضحًا أنه يقدم بشكل مختلف في القاهرة عبر تقديم الأثاث والأجهزة الكهربائية.



وأوضحت أن الهدف من المعرض دعم صغار المنتجين والترويج للمنتج المحلي، وفتح المجال لتجهيز منازل الزوجية بأسعار رشيدة، متابعة: «نعرض منتجين أحدهما متوسط وآخر اقتصادي للغاية، ثمن الـ4 غرف يصل إلى 20 ألف جنيه، وسعر غرفة واحدة قد يصل إلى 20 ألف جنيه، تلبية لكل الأذواق».



وذكرت وزيرة التضامن أن الوزارة تستهدف الخروج بحملة ترشيد نفقات الزواج، والتركيز على بناء أسر سليمة وليس المغالاة بما يمثل عبئًا على الشباب، منوهة إلى أن الشباب قد يحجم في هذه الحالة عن الزواج أو يصبح من الغارمين.



وأشارت إلى أن المعرض يضم مفاجآت للعرائس، فضلًا عن إطلاق حملة لدعم الأسر غير القادرة على تزويج أولادها وبناتها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية.



وتفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الأربعاء، معرض «ديارنا للأثاث والمفروشات» المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.



وينطلق المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى 10 يونيو الجاري، بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث والموبيليا من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية وصناع مدينة الأثاث بدمياط.





