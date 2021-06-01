حسام حسني: مصر تملك الدواء الوحيد الذي اعتمدته أمريكا والإمارات لكورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن حالة فيروس كورونا في مصر مستقرة، وهذا يرجع إلى التزام العديد من الناس، بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»، أن هناك بعض التغيرات التي تمت في بروتوكول العلاج؛ الخاص بفيروس كورونا، من حيث تقليل استخدام أدوية التجلط، والتي كانت تستخدم بجرعات عالية.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن مصر تملك الدواء الوحيد الذي اعتمدته أمريكا والإمارات لكورونا، بالإضافة إلى احتمالية تصنيعه محليا، وهذا يرجع إلى كفاءة مصر في أنها سباقة لتوفير جميع اللقاحات والأدوية التي تحمي بها شعبها.

وأكد أنه تم توفير أدوية أيضا للحالات الشديدة المصابة بفيروس كورونا، والتي تقلل من استهلاك الأكسجين للحالة، وذلك بعد تقييم الحالة، فهناك حالات بسيطة مبتدئة ومتوسطة وشديدة.