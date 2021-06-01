لافروف: لا نتوقع صدور قرارات تاريخية خلال القمة المرتقبة بين الرئيسين بوتين وبايدن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لا تتوقع صدور قرارات تاريخية خلال القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - "لا نحمل أوهاما ولا نحاول تشكيل انطباع أنه سيتم تحقيق انفراجات أو صدور قرارات تاريخية تحدد المصير خلال قمة بوتين وبايدن"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إجراء محادثات بين أبرز قوتين نوويتين، على مستوى الرئيسين، مهم بذاته وهو أمر يجب دعمه بكل الأشكال.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه من المتوقع أن يتبادل بوتين وبايدن، الأراء حول التهديدات التي يراها كل من الطرفين في محيطه وفي الساحة العالمية بشكل عام.

وسبق أن أكدت موسكو وواشنطن أن بوتين وبايدن سيعقدان أول لقاء بينهما في جنيف يوم 16 يونيو الجاري، ما يمثل أول قمة روسية - أمريكية منذ اجتماع بوتين مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في هيلسنكي - يوليو 2018.

وأوضح الكرملين أن الرئيسين الروسي والأمريكي ينويان بحث الحالة الراهنة والآفاق لتطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي والمواضيع الملحة في الأجندة الدولية، بما في ذلك العمل المشترك بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية.