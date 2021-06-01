عمرو موسى: سد النهضة هو أحد 4 سدود إثيوبية مُنتظر بناءها

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن سد النهضة هو مجرد عنوان فرعي في خطة إثيوبيا كبيرة لإنشاء 4 سدود على نهر النيل؛ ما ينذر بخطورة كبيرة جدًا على الواقع المصري.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن مصر عليها تقليل الهدر من مياه النيل، موضحًا: «النيل يمر بمنطقة مستنقعات في جنوب السودان، وهي منطقة واسعة المدى، ومصر حاولت إنشاء قناة جونجلي لتقليل الهدر، وبالفعل تم الانتهاء من ثُلثيّها، وعلينا استكمال بنائها؛ لضمان تعظيم كم المياه القادم إلى مصر».

وذكر أنه من الضروري تشديد الإجراءات بشأن سوء استخدام المياه في مصر، فضلا عن إعادة النظر في وسائل الري، مستكملا: «لا يصح أن يكون هناك نظام الريّ بالغمر مستقبلا، وبعض المحاصيل يجب استبدالها».

وأشار إلى ضرورة حسن استخدام المياه الجوفية، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر بالطرق التكنولوجية الحديثة.

وأنهى تصريحاته: «نريد مصادر مياه متعددة لأنها مسألة حياة مصر»