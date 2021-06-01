تقدم مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة من المسرحيات لأشهر القصص العربية والعالمية ضمن الموسم المسرحي للعام الجاري، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بما يشكل وجبة ثقافية دسمة لجميع شرائح المجتمع المصري.



وعرض قصر ثقافة دمياط الجديدة، مسرحية "الحزام الناسف"، تأليف السيد فهيم وإخراج عمرو كمال، ديكور معتز حمود، إضاءة حسن النجار، أشعار محمد رءوف، ألحان محمد نصر.



وجاءت المشاهد بين الشكل الاجتماعي والكوميدي بصورة تجريبية مسرحية لمعالجة ظاهرة الإرهاب والفكر المنبوذ، وشارك بالعمل عدد من شباب الموهوبين منهم بلال شتوي ومحمد بهجت وعمر دويدار وسعد فارس وإسراء نبيه وسيد سراج واحمد ربيع وإسلام جمال ونورا فياض وأمنية فخري وبراء عماد الدين ومصطفى مؤمن وأحمد عوض، وتستمر العروض حتى يوم السبت 5 يونيو.



وتحركت القصة مع أبطال العرض لتجسد المشاهد الأولى مع الشاب المحب والمحبط من الحياة لمجرد تفكيره وارتباطه بفتاة الأحلام، ولكن الأب كان له رأى آخر بطلبات تفوق قدراته، تلاشى الحلم وأصبح أسير الإحباط والاكتئاب، عالج المشهد الثاني لحظة ضعف الشاب وانهياره مع قصة الفكر المتطرف، وسيطرة الجماعات الإرهابية على حياته لدرجة التفجير والتضحية بنفسه فى سبيل الدين، وجرت الأحداث بآخر المشاهد مع سكان الحي بالتصدي له ولشيخ الجماعة بالتقييد والربط بالحبال معززين قيمة الترابط المجتمعي بوجه الفكر المتطرف مهما كان الدافع.