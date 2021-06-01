 ضبط وتحرير 938 مخالفة مرورية في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط وتحرير 938 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

محمدنصار
نشر في: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:41 ص

شنت إدارة مرور كفر الشيخ حملة مرورية مكبرة بالمدينة اليوم الثلاثاء، تحت إشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 938 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة، كما تم تحرير محاضر بالمخالفات المختلفة.


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