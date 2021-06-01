نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بالوجه البحري والقناة

عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، لنقابات الوجه البحري ومدن القناة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، بحضور الأمين العام للنقابة حسين الجمال، وعضوا المجلس محمد الكسار ومحمد راضي مسعود.

وقال الأمين العام للنقابة للمحامين الجدد: «اليوم تاريخي بالنسبة لكم، فبعد حلف اليمين سوف تنتقلون لمرحلة جديدة، وكل فرد منكم سيكون مسئول مسئولية كاملة أمام الله، نفسه، والمجتمع، والنقابة، والمؤسسات الرسمية في الدولة، لأن الرسالة التي ستباشرها ستتعامل فيها مع كل المؤسسات أثناء تأدية عملك، وكذلك لا يوجد مؤسسة إلا وبها إدارة قانونية مسئولة عن سياسة المؤسسة وتطابق القرارات الصادرة مع القوانين المختلفة».

وأضاف الجمال أن شخصية المحامي متفردة، يجب أن تتمتع بكل الصفات التي أمرنا بها الله، كالأخلاق والأمانة، مضيفًا: «علاقتك بالمحكمة، والنيابة، والشرطة بداية نجاحك أو فشلك».

وأشار إلى أن غياب القانون وعدم تطبيقه يعني أننا نعيش في غابة، ولذلك تواجدت الشرائع السماوية، إضافة للقانوني الوضعي الذي تتفق عليه المجتمعات لتطبيقه لفرض النظام فيها.

وفي سياق متصل، لفت الجمال إلى أن افتتاح الدورة الرابعة من معهد المحاماة لنقابات القاهرة الكبرى غدا الأربعاء، موضحا أن قرار بدء المعهد شامل النقابات الفرعية، وكل منها أرسلت كشوف بأسماء طلاب المعهد لديها وتم إضافتها على سيستم المعهد لدى النقابة العامة، وكل نقابة فرعية ستحدد موعد بداية المعهد لديها.

وتابع: «مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم بآسره، وحقوقه وواجباته، والعديد من الأمور المهمة التي تفيد شباب المحامين لأداء رسالتهم على أكمل وجه».