بنك تحت الأرض في كوريا الجنوبية لتخزين بذور النباتات البرية وحمايتها من الانقراض

تملأ الأرجاء في تلك المنطقة الجبلية، الأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة، بينما لا تكف دوريات الشرطة الجنوب كورية عن التجوال في المكان، وفي الداخل يحتاج المرء إلى نزول 8 طوابق وولوج ذلك النفق الذي تنخفض حرارته عن 20 مئوية وتزيد رطوبته عن 40%، ليجد ذلك الكنز الدفين بذور النباتات البرية التى يرجع إليها أصل الكثير من النباتات المألوفة؛ وذلك حماية لها من الانقراض.

ويقو لي يونغ، مدير بنك بيكدوديغان الكوري الجنوبي المختص بالبذور البرية، في حديثه لـ"فرانس 24"، إن البنك الأكبر من نوعه بالعالم يضم 100 ألف بذرة لـ4700 نوع من النباتات البرية والتي معظمها مهدد بالانقراض.

ويضيف يونغ أن الموقع القائم بعمق 46 مترا، قادر على تحمل زلزال بقوة 6.9 ريختر أو التعرض لهجوم نووى.

ويتابع يونغ أن معظم البذور المخزنة في البنك هي لكوريا الجنوبية، ولكن البنك ذو سعة مليونى بذرة يسمح لكل الدول تخزين البذور البرية خاصتها لديه، موضحا أن تاجكستان وكازخستان أكثر دولتين تعاملا مع البنك.

وعن استخدامات تلك البذور، يقول يونغ إنها مخزنة حال حدوث انقراض كامل للنباتات البرية، حينها تتم زراعة تلك البذور.

ويذكر أن أكبر بنك بذور في العالم يقع في سفالبارد النرويجية على بعد مئات الأميال من القطب الشمالى، ولكنه يختص بتخزين بذور النباتات الزراعية المألوفة ويتعامل مع كل دول العالم.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن النباتات البرية هي الأهم مستقبلا حال انقراض أغلب المزروعات، لأنها أشد مقاومة للأمراض والظروف المناخية الصعبة والآفات، كما يرجع إليها أصل جميع النباتات الزراعية.

وبحسب الحديقة الملكية البريطانية كيو، فإن خمسي النباتات البرية شديدة التهديد بالانقراض.

وتقول ناتشين سان، باحثة في بيكدوديغان الكوري الجنوبي، إن الكثير يتساءلون عن جدوى عمل بنك لبذور نباتات برية لا يعلم الكثير أسمائها، ولكن تلك النباتات مجهولة الاسم هي من أنجبت النباتات الزراعية التى تشكل غذاء الإنسان.