لحوالي 37 عاما، انتهجت الصين سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل، والتي فرضت في البداية لوقف الانفجار السكاني، ولكن بعد سلبياتها ونتائجها العكسية، قررت السلطات استبدالها، بتغيير الحد الأقصى للإنجاب إلى طفلين، قبل 6 سنوات، واليوم، إلى 3 أطفال، على أمل رفع معدل المواليد المنخفض في أكثر دول العالم تعدادا للسكان، التي يزداد فيها عدد المسنين.

ولا زالت الصين تعاني من توابع سياسة الطفل الواحد الجدلية، فعندما أعلنت السلطات رسميا، في نهاية عام 2015، إيقاف تلك السياسة لم يتضاعف عدد المواليد بل فضلت العديد من الأسر الاكتفاء بالطفل الواحد، لذلك لم يرتفع معدل تزايد المواليد إلا بنسب بسيطة وسط تزايد كبار السن في المجتمع الصيني.

واليوم، لا تزال السلطات تطالب الصينيين ببذل الجهود لتطبيق سياسة الطفل الثالث وفقا للقانون، لأن تطبيقها سيساعد في تحسين الهيكل السكاني، ويعالج مشكلة الشيخوخة، ويحافظ على مزايا الموارد البشرية في البلاد، بعد أن تسببت هذه السياسة في زيادة أعداد كبار السن وتقلص الطاقات الشبابية.

ولكن، ووفقا لتقرير أعدته صحيفة "الجارديان" البريطانية، يبدو وأن كل تلك القرارات قد لا تساهم في إحداث زيادة مستمرة في عدد المواليد، كما ترغب السلطات، لأن التكلفة العالية لتربية الأطفال في المدن الصينية تمنع العديد من الأزواج من تكوين أسر، بجانب أسباب عديدة أخرى.

• المجتمع الصيني ورفض الإنجاب

وقد أثار إعلان قانون الأطفال الثلاثة جدلا واسعا داخل المجتمع الصيني، وزادت التعليقات على منصة التواصل الاجتماعي الصينية ويبو، فوصل عدد المتفاعلين مع هاشتاج #سياسة_الأطفال_الثلاثة إلى ملياري، خلال يوم واحد، حيث يتساءل الكثيرون عما إذا كان القرار متأخر جدا.

فعلق مستخدم عبر منصة التواصل الاجتماعي: "أنا نفسي نتاج سياسة الطفل الواحد، واليوم أنا الوحيد الذي يعتني بوالدي، أين أجد الطاقة لتربية أكثر من طفلين؟"، فيما نشر مستخدم آخر: "أنا على استعداد لإنجاب ثلاثة أطفال إذا أعطيتني 5 ملايين يوان، حوالي 800 ألف دولار".

• "ليس من واجبنا إنجاب الأطفال"

وتحكي أنطونيا، البالغة 34 عامًا، والعاملة في القطاع القانوني في شنغهاي، قصتها مع الإنجاب، في حوارها للصحيفة، بأنها أدركت قبل ست أو سبع سنوات أنها لا تريد أطفالا، بالرغم من أنها تحبهم، وكفتاة صغيرة كانت تحلم دائما أن يكون لها أطفالها، لكن عندما كبرت، تأكدت أن الحياة ستكون غير عادلة معها، وبدأت في التراجع عن ضغط الأسرة والمجتمع والحكومة لتصبح أماً.

أنطونيا، التي تصف نفسها بأنها نسوية ومن الطبقة العاملة، لن تنجب أطفالًا لأسباب تتوافق مع العوامل العامة التي لاحظها المحللون والخبراء، وتحديدا تكاليف المعيشة المرتفعة، ودور رعاية الأطفال العامة النادرة، والتمييز والعنصرية في أماكن العمل، وأيضا تكلفة الإنجاب التي تفرضها الأمومة على أجساد النساء ومهنهن وحياتهن الشخصية.

وتابعت المحامية، موضحة: "بصراحة، أعتقد أنه إذا كانت الحكومة تريد أن ينجب الناس المزيد من الأطفال، فإن مهمتهم هي جعلنا نعيش بشكل أكثر راحة".

• علماء ومحللون: لن يؤثر القرار كثيرا

فيما قال العالم والخبير السكاني هي يافو، القاطن في مدينة قوانغتشو: إنه "نظرا للتأثير المحدود الذي ساهم فيه قرار سياسة الطفلين، بعد سنة، فإن القرار الجديد بالكاد سيساعد في عكس الاتجاه الحالي نحو الطفل الواحد، ولكن لن يحقق التزايد بقدر ما كانت السلطات تتوقعه، فتربية الطفل هذه الأيام مكلفة للغاية، والسكن ليس رخيصا في الصين".

ولكن البروفيسور ستيوارت جيتيل باستن، مدير مركز علوم الشيخوخة في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، أوضح أن القرار ليس غير مهم، لأنه يزيل التناقض الواضح في سياسة الدولة التي لديها مخاوف بشأن انخفاض الخصوبة ومع ذلك تفرض قيود على المواليد في نفس الوقت".

وتابع العالم الصيني: "ستكون أيضًا خطوة مهمة للقضاء على الإجراءات غير القانونية ضد أجساد النساء مثل التعقيم والإجهاض، التي يعاقب عليها بعض المسؤولين المحليين".

قبل إعلان قانون الطفل الثالث، كانت السلطات الصينية تختبر سياسة الأطفال الثلاثة في مقاطعة هيلونج جيانج بشمال شرق الصين، ومع ذلك، قال بعض الخبراء الصينيين إن النتيجة كانت أقل فعالية مما كان يعتقد القادة، وقد أدى القرار إلى مطالبة البعض للحكومة بالتخلي التام عن سياسة تنظيم الأسرة.

ووفقا للصحيفة، فليست الصين وحدها التي تواجه مثل هذا التحدي الديموغرافي، ففي جميع أنحاء شرق آسيا، تسعى السلطات منذ سنوات إلى إقناع الأزواج بإنجاب المزيد من الأطفال، فقد استخدمت كل من كوريا الجنوبية واليابان زيادة الرواتب لتحفيز مواطنيها على الإنجاب.