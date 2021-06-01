قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الدولة المصرية مهتمة ومنغمسة في ملف سد النهضة، وتؤدي دورها على الوجه الأكمل، مطالبًا بعدم إحداث «لغط» حول جهود القيادة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي، كانت على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية، مستكملا: «النزاع حول المصالح، بمعنى إنه إذا أضريت بمصالحي سأضر أيضًا بمصالحك»، حسب تعبيره.

وشدد على خطورة ملف المياه وسد النهضة، مؤكدًا أن الدولة تستطيع الوصول إلى أبعد مدى لصد أي ضرر محتمل على الشعب، محذرا: «يجب السيطرة على الأمر بدلا من الدخول في حرب مصالح».

وأكد امتلاك مصر لكثير مما أسماه «مفاتيح المصالح» في المنطقة التي تستطيع استخدامها، متابعا: «أنا مطمئن للجهود في هذا الملف.. وسد النهضة هو مجرد عنوان فرعي ضمن خطة كبيرة جدًا»؛ في إشارة منه إلى تخطيط إثيوبيا لإنشاء ثلاثة سدود أخرى.

وذكر أنه من المطلوب في المرحلة المقبلة بحث زيادة مصادر المياه، وتقليل الهدر، وتعظيم قدر المياه المستقبل من نهر النيل.