استعدادات عراقية لإقامة معرض الكتاب الدولي بمشاركة عربية ودولية

يفتتح في بغداد في العاشر من الشهر الجاري معرض الكتاب الدولي بمشاركة أكثر من 228 دار نشر عراقية وعربية وأجنبية، ومن المقرر أن يستمر المعرض عشرة أيام.

وقال سرمد طه سعيد المدير العام لشركة المعارض العراقية، في بيان صحفي، إن معرض بغداد الدولي يستعد لاستضافة الدورة الجديدة لمعرض الكتاب الدولي الذي تنظمه شركة صدى العارف للتجارة العامة في الفترة من العاشر وحتى العشرين من يونيو الجاري.

وأضاف أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 228 دار نشر من العراقية والأردن والسعودية والسودان ومصر وسورية والإمارات والكويت وألمانيا وإيران وقطر ولبنان وتركيا وتونس، وستضم أجنحة الدول المشاركة آلاف العناوين التي تغطي مختلف الميادين المعرفية والإبداعية والفنية.

وذكر أن المعرض سيحتضن عشرات الفعاليات الفنية والثقافية والإعلامية، بينها أمسيات للشعر وطاولات حوارية وندوات في موضوعات متنوعة تشارك فيها عشرات الشخصيات الفنية والثقافية العراقية والعربية.

وأوضح أن إدارة معرض بغداد الدولي اتخذت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من جائحة كورونا، وستوفر الكفوف والكمامات، بالإضافة إلى بوابات تعفير ذكية وأجهزة لتعقيم الهواء داخل الصالات، مع وضع الإشارات والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.