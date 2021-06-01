حسام عاشور يهنئ جماهير الأهلي بالسوبر الإفريقي

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قدم حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، التهنئة للنادي الأهلي، بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي.

الأهلي فاز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، يوم الجمعة الماضي.

وقال حسام عاشور في تصريحات تلفزيونية: «أبارك لجماهير الأهلي الفوز ببطولة السوبر الإفريقي».

وأضاف: «الأهلي اعتاد على المنافسة من أجل الحصول على كل بطولة يشارك فيها».

ويغيب حسام عاشور عن فريقه في الفترة الحالية، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي أجرى جراحتها أول أمس.

وكان حسام عاشور قد انتقل إلى الاتحاد السكندري في بداية الموسم الحالي، بعد قرار الأهلي برحيله.